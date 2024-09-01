La Roma sta chiudendo un mercato estivo intenso e pieno di colpi di scena, in entrata come in uscita. Alla fine è Mario Hermoso il difensore che rinforzerà la rosa di Daniele De Rossi dopo l'addio a Danso, con la possibilità che arrivi anche Hummels ma nei prossimi giorni. Magari dopo aver formalizzato la cessione di Chris Smalling in Arabia, dove il mercato chiude domani. In questi due mesi di trattative sono arrivati Angelino (riscatto), Buba Sangaré, Enzo Le Fée, Samuel Dahl, Mathew Ryan, Matias Soulé, Artem Dovbyk, Saud Abdulhamid, Alexis Saelemaekers, Manu Kone e appunto Mario Hermoso che firmerà a breve. Via invece Marash Kumbulla, Rick Karsdorp, Rui Patricio, Leonardo Spinazzola, Tammy Abraham, Houssem Aouar, Jan Oliveras, Edoardo Bove, Pietro Boer, Ola Solbakken, Ebrima Darboe più le mancate conferme di Romelu Lukaku, Rasmus Kristensen, Sardar Azmoun, Dean Huijsen, Diego Llorente e Renato Sanches. In attesa dell'annuncio dell'addio di Chris Smalling. Nel nostro sondaggio date il vostro voto al mercato estivo della Roma.

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