SONDAGGIO – Che voto dai al mercato di gennaio della Roma?

Alle ore 20 si è chiuso il mercato di gennaio in Serie A. La Roma di Petrachi ha chiuso per tre acquisti e l’epicentro è stato la Spagna: sono arrivati Carles Perez dal Barcellona e Gonzalo Villar dall’Elche oltre a Roger Ibanez dall’Atalanta. Poche settimane prima era rientrato anche Bruno Peres dal prestito in Brasile. L’addio è quello più rumoroso: ieri Florenzi è diventato ufficialmente un giocatore del Valencia in prestito secco fino a giugno. Restano invece sia Cetin che Juan Jesus.

ACQUISTI

Roger Ibanez (difensore, Atalanta)

Gonzalo Villar (centrocampista, Elche)

Carles Perez (attaccante, Barcellona)

Bruno Peres (rientro dal prestito)

CESSIONI

Alessandro Florenzi (difensore, al Valencia in prestito)

Mirko Antonucci (attaccante, al Vitoria Setubal in prestito)

Steven Nzonzi (centrocampista, dal Galatasaray al Rennais, in prestito)