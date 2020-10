SONDAGGIO – Che voto dai al mercato della Roma?

Si è chiusa un’altra sessione di calciomercato per la Roma: ecco tutte le operazioni in entrata e in uscita effettuate dai giallorossi. Nel sondaggio potete dare il vostro voto all’operazione del club sul mercato.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona p), Mayoral (A, Real Madrid p), Smalling (D, Manchester United d)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p), Antonucci (A, Salernitana p), Kluivert (A, Lipsia p), Perotti (A, Fenerbahce, d), Coric (C, Venlo p)