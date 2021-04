Solskjaer: “Dieci minuti di distrazione, poi un grande secondo tempo”

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato così nel post match dopo la vittoria con la Roma per 6-2. SOLSKJAER A SKY Grandi prove individuali stasera. Sappiamo di avere giocatori che sanno alternare le loro posizioni Pogba...

Stiamo vedendo più carattere nella squadra. Volevamo recuperare, tranne per 5-10 minuti nel primo tempo non abbiamo mai perso la testa. Non ci siamo mai distratti, nonostante avessimo chiuso la prima frazione in svantaggio. Nell’intervallo abbiamo corretto gli errori e abbiamo fatto un grande secondo tempo.