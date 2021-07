Sold-out maglie e anelli realizzati con DigitalBits e Zytara: ricavato a Roma Cares

Sullo store giallorosso su DigitalBits è andata esaurita in meno di un'ora l'edizione limitata delle maglie indossate contro il Montecatini e gli anelli commemorativi

Sono andati esauriti in meno di un'ora gli anelli celebrativi e le maglie di alcuni giocatori della Roma messe in vendita in collaborazione con DigitalBits e Zytara Lab. Si tratta delle prime undici maglie con il nuovo sponsor DigitalBits, indossate dai calciatori giallorossi nell'amichevole con il Montecatini, dal prezzo di 350 euro l'una. Parliamo delle maglie di Fuzato, Tripi, Calafiori, Kumbulla, Mancini, Villar, Mkhitaryan, Bove, Zalewski, Carles Perez e Borja Mayoral. Insieme alle maglie anche 50 anelli celebrativi e venduti al prezzo di 2500 euro, distribuiti ai calciatori della Roma (25) e al pubblico (25). Un'iniziativa per cui tutto il ricavato andrà a Roma Cares, la fondazione benefica del club giallorosso. L'edizione limitata era acquistabile con XDB, la criptovaluta che rappresenta il metodo di pagamento esclusivo per il merchandise giallorosso in edizione limitata per commemorare la nuova partnership globale con Zytara Labs, in collaborazione con la Fondazione DigitalBits. Presto la criptovaluta XDB sarà anche aggiunta tra i metodi di pagamento per o store online ufficiale del club anche per la vendita dei biglietti.