Solbakken, gioia a metà al gol di Wijnaldum: esulta ma Mou blocca il suo ingresso

La Roma è tornata alla vittoria in campionato grazie ad una prestazione super di Wijnaldum. L'olandese ha sbloccato il match con un colpo di testa al 57'. Poco prima del suo gol Mourinho stava per far entrare Solbakken per cercare di sbloccare il risultato. Il norvegese esulta, ma capisce che con il vantaggio acquisito non entrerà subito. Si gira verso José che gli fa segno di aspettare. L'ex Bodo trova il suo spazio nel finale di gara e mette a referto un bellissimo assist per El Shaarawy. La divertente scena ha fatto il giro del web, con Solbakken che ormai è un vero e proprio idolo dei tifosi giallorossi sui social. Per ora sul campo sta facendo bene, Ola ha già collezionato 1 gol e 1 assist in soli 119' giocati.