Solbakken, ecco l’esordio: entra in Roma-Fiorentina al posto di Abraham

Ola Solbakken conosce dal vivo quello stadio che aveva ammirato solo da avversario con il Bodo. L'attaccante ha fatto il suo esordio all'89' di Roma-Fiorentina, quando ha preso il posto di Abraham. Solo quattro minuti in campo, decisamente pochi per mettersi in mostra, ma un'ovazione al suo ingresso in campo. Il norvegese è arrivato a inizio gennaio nella Capitale, dopo che nei mesi precedenti il club aveva trovato l'accordo per prenderlo a parametro zero. Un'attesa più lunga del previsto perché il Bodo, viste le tensioni extra-campo con la Roma nelle sfide di Conference League dell'anno scorso, non lo ha liberato prima nonostante lo stop del campionato scandinavo. Nelle ultime settimane Solbakken si è allenato stabilmente in gruppo per ritrovare la forma, contro la Fiorentina finalmente l'esordio. E chissà che non possa essere la sorpresa della seconda parte di stagione. Di certo Mourinho ora ha un'arma in più.