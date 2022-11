Solbakken, ecco il nuovo attaccante di Mourinho dal mancino educato

Olan Solbakken è giallorosso. O quasi. Mancano gli ultimi dettagli. L'attaccante di Melhus, che ieri era in panchina nell'amichevole di Oslo tra la sua Norvegia e la Finlandia, dovrebbe sbarcare verso l'ora di pranzo (13:50) a Roma per firmare un contratto fino al 2027. Non partirà con i nuovi compagni per la tournée in Giappone, ma sarà utile a Mourinho per la seconda parte di stagione, che inizierà dal 4 gennaio 2023 contro il Bologna. Nel suo bagaglio si porta in dote 20 gol e 24 assist in 91 partite con il Bodø/Glimt. In questa stagione ha totalizzato 4 reti e 8 assist tra l'Eliteserien (campionato norvegese) e le coppe.