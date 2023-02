Solbakken: “Devo affinare l’intesa con i compagni, ma sono sulla strada giusta”

Le parole del match winner della sfida col Verona: "I tifosi saranno orgogliosi della nostra prestazione"

Ola Solbakken ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria con il Verona. Queste le sue parole:

SOLBAKKEN A DAZN

Una Roma così bella e cattiva non la vedevamo da tanto... "Sono davvero contento e orgoglioso per la vittoria e per la squadra. Abbiamo combattuto l’uno per l’altro per novanta minuti. Non è stata una partita perfetta, ma loro sono una squadra difficile da affrontare. I tifosi saranno orgogliosi della nostra prestazione".

Com'è giocare con Belotti? "Beh, il gallo è un grande giocatore. È facile giocare con lui, come con tutta la squadra. Lotta sempre per la squadra, è un giocatore molto forte. È un ottimo esempio per me. Devo ancora affinare l'intesa con i compagni ma penso di essere sulla strada giusta".

Qual è la prima parola italiana che hai imparato? "Ciao, daje e forza Roma"

SOLBAKKEN A ROMA TV

"Ho un sacco di emozioni al momento, certamente sono molto felice per la vittoria e per il mio gol. È una sensazione davvero molto bella, ma la sensazione più bella è stata sentirsi un insieme. È il match perfetto, abbiamo combattuto l'uno per l'altro per 90’ e vinto insieme come un team. Sono felice e orgoglioso".