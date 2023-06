Solbakken: “Arrivare a metà stagione non è stato semplice”

Alla Roma, nell'ultima finestra di mercato invernale, è arrivato Ola Solbakken. L'attaccante, preso dal Bodø Glimt a gennaio, è giunto nella capitale a stagione già iniziata e ha dimostrato ancora poco le sue qualità. Lo stesso calciatore, intervistato ai microfoni del media norvegese NDK, parlando di ciò che è stato il suo primo impatto con la squadra giallorossa: "Ho bisogno di svolgere la preparazione, non di venire da 5 settimane di vacanze come accaduto a gennaio, di cui 4 in Messico. Non è il massimo arrivare in una nuova squadra in questa situazione o, almeno, non è il modo più semplice per integrarsi. Svolgere un buon precampionato in estate potrà essermi d'aiuto". Quest'anno, Solbakken avrà la possibilità di mettersi subito a disposizione di Mourinho, pronto a farsi valere al 100%, ritrovando la condizione ideale e puntando ad avere più spazio in campo.