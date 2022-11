Solbakken a Roma, con lui anche la fidanzata Thea: ecco chi è – FOTO

Insieme a Solbakken a Fiumicino c'erano il suo agente e la fidanzata Thea Wenes . Poco trucco, biondissima come il compagno, e vestita con una maglia bianca e un blazer grigio. Non la classica wag che siamo abituati a vedere, ma una ragazza low profile, come fa trasparire anche dalla personale relazione con i social. Privatissima, con poche amicizie e poche informazioni da offrire alla stampa. Sappiamo che è originaria di Bodo, sta insieme a Solbakken almeno da quattro anni e che a finora aveva lavorato nel mondo dell'hotellerie, in un importante albergo delle città norvegese. Adesso dovrà abituarsi ad altri ritmi e un altro tipo di attenzione mediatica. La via e il numero di casa sua a Bodo sono facilmente rintracciabili sulle pagine gialle online. Un altro mondo.

Adesso seguirà Solbakken a Roma, lasciando probabilmente la sua vita professionale in Norvegia e adattandosi al ruolo (privilegiatissimo) di fidanzata del nuovo esterno romanista. Dovranno scegliere la nuova casa, dove sperano di restare a lungo, decidendo tra l'Eur e Casal Palocco, come la maggior parte dei calciatori giallorossi. E mentre la "collega" Astrid Karsdorp fa infuriare i tifosi chiedendo consigli per un massaggio ad Amsterdam, quando il marito dovrebbe essere a Roma per la ripresa degli allenamenti, lei sta ufficialmente per fare in sordina il suo ingresso nel mondo di mogli e fidanzate di Trigoria. Sarà accolta, come è capitato a molte delle nuove arrivate, dal gruppo di wags che spesso si ritrovano per cene e party (spesso anche senza i mariti) e poi deciderà se farne parte o restare più sulle sue. Per il momento ha rubato l'occhio, attirando un po' dei riflettori, che erano tutti dedicati al fidanzato.