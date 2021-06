‘Sogno Azzurro’, Zaniolo: “Vogliamo riportare l’Italia dove merita”

Il giocatore della Roma racconta l'infortunio contro l'Olanda, ma con uno sguardo al futuro: "La Nazionale è quella degli ultimi mesi, non quella vista con la Svezia"

Su 'Sogno Azzurro', la miniserie sulla Nazionale in onda su 'Rai Uno', i giocatori dell'Italia sono i protagonisti, con aneddoti, pensieri e sensazioni sul percorso della squadra di Roberto Mancini. Alessandro Florenzi parla di ripartenza, un concetto a lui molto vicino: "Il paragone tra caduta e riscatto lo porto non solo nel calcio ma nella vita di tutti i giorni, per un dispiacere che puoi provare. Solo quando sei a terra, c'è il momento che ti dà lo scatto e la forza per dimostrare quello che sei". Come lui anche Nicolò Zaniolo, che racconta gli attimi dell'infortunio contro l'Olanda a settembre: "Dopo l’infortunio a fine primo tempo il mister mi ha rincuorato dicendomi ‘non è niente, vedrai che è solo una distorsione’. Ma era solo per farmi stare tranquillo, penso che in cuor suo lui come tutti sapesse già la diagnosi senza bisogno della risonanza. Mi ha detto di stare tranquillo e che Kean avrebbe segnato per me". Poi lo sguardo al futuro del giocatore della Roma, che ancora deve ritrovare il campo: "Proveremo a riportare l’Italia dove merita, l’Italia non è quella vista con la Svezia ma quella vista negli ultimi mesi".