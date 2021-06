‘Sogno Azzurro’, De Rossi: “Non mi sono rifiutato di entrare in Italia-Svezia”

Nella miniserie sulla Nazionale si ripercorre anche la serata di 'San Siro' con l'ormai famosa reazione in panchina di De Rossi

È iniziata oggi 'Sogno Azzurro', la miniserie sulla Nazionale e sul cammino della squadra di Mancini fino agli Europei che partiranno venerdì. Il racconto non può prescindere dalle radici della rivoluzione, la disfatta con la Svezia e il simbolo della reazione ormai celebre di De Rossi in panchina: "Non è stato un rifiuto, la telecamera poi ha staccato subito. Io poi mi sono tolto la giacca, mi sono scaldato e mi sono preparato per entrare, non ho rifiutato l’ingresso in campo. Ma lì eravamo terrorizzati di uscire, speravamo di segnare, stavamo attaccando e mi è venuto spontaneo dire ‘dobbiamo vincere, metti un centrocampista come me?’ Poi magari facevo due gol, non lo puoi sapere. Come idea non era la prima sostituzione da fare, infatti il mister ha messo altri giocatori. È finita come è finita, è stata la mia ultima partita in Nazionale", le sue parole nella prima puntata della miniserie in onda su 'Rai Uno'.