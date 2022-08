Socios, un tifoso della Roma premierà Pellegrini contro lo Shakhtar: i dettagli

Un tifoso in possesso di Fan Token $ASR potrà essere sorteggiato dalle 19 di oggi per consegnare il riconoscimento al numero 7 capitolino

Nel match amichevole di domenica prossima contro lo Shakhtar Donetsk, un tifoso della Roma avrà la possibilità di premiare il capitano Lorenzo Pellegrini per il miglior gol giallorosso della stagione 2021-2022. Tutto ciò grazie al partner ufficiale della società, Socios Italia. Infatti, un tifoso della Roma in possesso di Fan Token $ASR e dell'applicazione ufficiale, potrà essere sorteggiato dalle 19 di oggi per consegnare il riconoscimento direttamente in campo al numero 7 capitolino.