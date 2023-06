Soccer Aid, Totti: “Sempre bello tornare in campo con grandi campioni”

È davvero difficile provare a togliere Francesco Totti da un campo di calcio. Anche dopo il suo addio da giocatore, lo storico capitano giallorosso non ha mai davvero appeso gli scarpini al chiodo. Ieri, ad esempio, è stato protagonista della partita di beneficenza dell'associazione Soccer Aid, con lo scopo di destinare fondi per i programmi benefici di sviluppo dell’Unicef, all'Old Trafford di Manchester. L'indimenticabile numero 10 ha voluto commentare la serata sui social: "Sempre bello tornare in campo con grandi campioni e soprattutto per una buona causa". Nella foto insieme a lui sono presenti stelle del calibro di Roberto Carlos, Crespo e Gary Neville.