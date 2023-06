Soccer Aid, l’assist di Totti per il gol di Bolt scatena i social “È un Dio” – VIDEO

L'ex capitano giallorosso incanta il pubblico di Old Trafford. I tifosi inglesi in visibilio per l'assist al velocista giamaicano

Francesco Totti continua a dare spettacolo con gli scarpini indosso. L'ex capitano giallorosso è stato protagonista, insieme a tante altre leggende del calcio, di una partita di beneficenza organizzata dall'associazione Soccer Aid, con lo scopo di destinare fondi per i programmi benefici di sviluppo dell’Unicef. Ad Old Trafford infatti, è andata in scena la sfida tra una rappresentativa inglese (formata tra gli altri da Scholes e Jermain Defoe) e una squadra composta da giocatori del resto del mondo. Totti ha incantato sul rettangolo di gioco fornendo anche un assist perfetto per il primo gol della partita realizzato da Usain Bolt. I tifosi inglesi sono letteralmente impazziti scatenandosi sui social: "La maggior parte delle persone all'Old Trafford oggi non riesce davvero a capire chi o cosa sia Totti... Il Re di Roma… Un vincitore della Coppa del Mondo… UN DIO…". Altri invece hanno ammesso di aver preso posto sulle tribune del "Teatro dei Sogni", solo per vederlo giocare: "Di solito non mi occupo di calcio, ma non rinuncio mai alla possibilità di vedere Francesco". C'è anche chi è riuscito finalmente a coronare il proprio sogno di vedere l'ex capitano della Roma dal vivo: "So che è stata una partita di beneficenza, ma finalmente ho visto Totti giocare! Che giocatore e uno dei miei preferiti quando ero piccolo!".