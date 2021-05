Sneijder: “Mourinho è un grande acquisto per la Roma ma servono due top player”

L'ex fantasista dell'Inter ha parlato dell'arrivo dello Special One nella capitale

L'ex calciatore Wesley Sneijder , stella dell'Inter con José Mourinho in panchina, ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mail. Tanti i temi affrontati, fra cui quello del ritorno dello Special One in Serie A. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Sei felice di rivedere Jose Mourinho in Italia? "Mourinho a Roma è un grande acquisto per tutto il calcio italiano e per il club, ma la Roma non ha i giocatori per competere subito per lo scudetto. Mourinho è un valore aggiunto ma bisognerà vedere cosa farà il club in calciomercato e quali giocatori acquisterà. La Serie A è dura e competitiva e quest'anno abbiamo potuto vedere e ammirare quanto possa essere equilibrato il torneo. Gli mando i miei migliori auguri e lo seguirò in TV."