Smeets (ex agente Lukaku): “Ai fischi risponde quasi sempre con i gol”

Non è solo una questione "italiana", il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro sta facendo il giro del mondo, in particolare in Belgio patria del bomber giallorosso. Peter Smeets, suo ex agente agli inizi della carriera, in un'intervista rilasciata al quotidiano belga "Sporza" ha parlato del rapporto tra Romelu e le contestazioni: "Cosa pensi che abbia toccato di più Romelu come persona? Quando i suoi connazionali lo fischiavano o quando lo faceva l'avversario? Davvero, Romelu ne ha passate tante... Non perderà il sonno per i fischi che lo attendono". Smeets ha poi concluso con un chiaro messaggio verso l'Inter: "Inoltre, Romelu risponde quasi sempre con i gol. Vedremo stasera".