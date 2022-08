Smarrito Alfio il gatto della famiglia Totti. L’appello di Ilary: “Aiutatemi”

Ilary Blasi è in vacanza in Croazia con la figlia più piccola, Isabel, e la sorella Silvia. A Sabaudia, nella villa di famiglia, ci sono Francesco Totti e i due figli più grandi, Cristian e Chanel. Ma ci sono anche i gatti Donna Paula e Alfio, che Ilary adora e aveva lasciato alla custodia dei ragazzi e dell’ex marito. Il maschio, però, da ieri è scomparso e la conduttrice ha rivolto un appello ai suoi follower per ritrovarlo: “Aiutatemi a ritrovare il mio gatto sphynx, Alfio, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”. A corredo un numero milanese, probabilmente dell’agenzia che cura gli interessi di Ilary.