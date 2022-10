Smalling: “Voglio giocare il Mondiale. Sono deluso dalle mancate convocazioni”

Smalling ha rilasciato una lunga intervista al "The Daily Telegraph". Il difensore della Roma ha espresso la volontà di giocare il Mondiale . Queste le sue parole: “Ho ancora una gran voglia di fare e ogni volta che c’è una convocazione sono deluso, anche se sono fuori dai giochi da un bel po’ di tempo. Mi sembra di poter offrire molto. Voglio essere presente . Quando si viene sempre convocati e si gioca, il rischio è di darlo per scontato. Ora rifletto ancora di più su quanto sia bello ricevere quella convocazione e partire con l’Inghilterra ”.

“Giocare per il proprio Paese è una sensazione migliore. Rappresentare il luogo in cui si è nati, la squadra che tutti sostengono, indipendentemente dal club per cui tifano. Tutti insieme per un unico obiettivo. Il club sta andando bene e speriamo di poter continuare a vincere altri trofei. Ma c’è un grande vuoto in termini di ritorno sulle scene internazionali”.