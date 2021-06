Smalling, vacanze in Giamaica pensando alla Roma: vuole tornare protagonista

Il difensore tornerà nella Capitale a fine giugno e si metterà a disposizione di Mou per riconquistare il posto da titolare

Era stato il colpo di mercato della scorsa stagione, arrivato per 15 milioni con tanto di chiusura thriller che ha lasciato in sospeso i tifosi fino all'annuncio ufficiale. La stagione di Chris Smalling poi è stata un flop. Non solo per colpa sua, ma soprattutto dei tanti infortuni che l'hanno tenuto fermo e non gli hanno mai permesso di aiutare la squadra come avrebbe voluto. Con Mourinho comincerà una nuova vita anche per lui. Intanto in questi giorni si sta godendo la famiglia e ha scelto la Giamaica, suo paese di origine, per trascorrere il suo periodo di relax e ha fatto visita anche a una comunità al Rasta Village, una comunità indigena. A fine giugno farà rientro a Roma e si preparerà per la terza stagione in giallorosso. Il suo obiettivo è tornare protagonista e decisivo come in quella d'esordio, convincendo Mou ad affidargli le chiavi della difesa.