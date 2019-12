Smalling sempre più modello per i giovani: oggi in visita alla St. Stephen’s School – FOTO

Momento d’oro per Chris Smalling. Il difensore ex United si è definitivamente guadagnato la fiducia di Fonseca e dei tifosi, diventando anche un simbolo del calcio inglese e non solo, una bandiera all’estero. Oggi il centrale della Roma ha fatto visita alla St. Stephen’s School, una scuola internazionale americana aconfessionale situata nel cuore della capitale. Come documentato sui canali social dell’istituto, oggi Smalling ha parlato agli studenti in un’assemblea speciale: argomenti principali l’essere un atleta professionista, la sua dieta vegana e come ha migliorato le sue prestazioni. Il difensore giallorosso ha parlato anche dei suoi progetti per il sociale davanti a circa 300 studenti, che vedono Smalling come un vero e proprio modello. “Grazie per avermi accolto”, ha scritto poi il giocatore romanista su Instagram condividendo uno scatto con i ragazzi della St. Stephen’s School.