Smalling scartato da Soutghate, la moglie di Chris: “Sono orgogliosa di te”

Il difensore inglese non partirà con la Nazionale in Qatar. La compagna Sam su Instagram condivide una statistica con i numeri super positivi di quest'anno del marito

"Il difensore inglese con le migliori performance in Europa in questa stagione. Non potrei essere più orgogliosa" questo il messaggio su Instagram di Sam, la moglie di Chris Smalling che in questi giorni non ha ricevuto la convocazione da Southgate ct della Nazionale inglese. La compagna del difensore ha condiviso nelle sue storie una statistica di Opta con i numeri super positivi del giocatore con la Roma quest'anno.