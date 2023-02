Smalling: “Riusciremo a gestire il doppio impegno. Vogliamo andare avanti in Europa”

Sconfitta immeritata, cosa serve per ribaltarla? "Abbiamo preso gol all’ultimo minuto è sempre duro ma abbiamo avuto almeno due grandi occasioni. Dobbiamo analizzare questa partita ma giovedì ci sarà da spingere per ribaltarla ma potremmo contare su 60 mila spettatori".

Quanto ci tenete a questa coppa, volete arrivare dino in fondo? "Dopo l’uscita dalla Coppa Italia ci teniamo tantissimo. Vogliamo andare avanti, andare lontano come abbiamo fatto l’anno scorso in Europa con delle grandi partite e grandi serate. Adesso testa alla gara di domenica ma poi subito a giovedì perché vogliamo essere noi a passare il turno".

Mourinho ha ribadito che è in momento difficile per la squadra viste le tre partite a settimana. Voi cosa ne pensate, la rosa è valida per affrontare due competizioni? "Anche l’anno scorso abbiamo giocato in coppa tante partite e alla fine l’abbiamo vinta. Abbiamo dimostrato che chi entra può fare la differenza quindi secondo me riusciremo a gestire il doppio impegno settimanale come abbiamo fatto ultimamente”