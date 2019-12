Smalling risponde al Corriere dello Sport: “Titolo sbagliato e insensibile”

Chris Smalling ha voluto dire la sua sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che lo ritraeva, insieme al centravanti dell’Inter Romelu Lukaku, accanto ad un grosso titolo che recitava: “Black Friday”. Il centrale difensivo giallorosso ha voluto mandare un messaggio importante, per ribadire, come se ce ne fosse bisogno, in maniera ancora più forte la necessità di proseguire la lotta al razzismo. Queste le sue parole sul suo profilo ufficiale Twitter: “Avrei voluto passare la giornata concentrandomi sulla partita di domani, e devo confessare che quel che è avvenuto stamattina è stato sbagliato e altamente insensibile. Spero che i responsabili coinvolti nella redazione di questo titolo si prendano la responsabilità e capiscano il potere che hanno attraverso le parole, e l’impatto che queste parole possono avere”.

Anche l’attaccante dell’Inter, Lukaku, ha voluto rispondere quotidiano sportivo e anche lui lo ha fatto via Twitter: “Invece di concentrarsi sulla sfida tra due squadre… il Corriere dello Sport è uscito con il titolo più stupido che abbia mai visto nella mia carriera. Voi ragazzi continuate ad alimentare la negatività e il problema del razzismo. Invece di parlare di una bellissima partita che si giocherà a San Siro tra due grandi club… L’educazione è la chiave. Voi del Corriere dello Sport dovreste fare un lavoro migliore di questo…”