Smalling, rinnovo in ballo: l’Inter sullo sfondo e la paura di un Mkhitaryan bis

Pinto in conferenza stampa ha dichiarato che c’è tempo per sistemare le cose. Mancano 4 mesi a giugno e il centrale non ha ancora preso una decisione

Daniele Aloisi

Zaniolo no, Smalling forse. La Roma sta continuando a trattare col centrale inglese per il rinnovo del contratto. Ieri Pinto in conferenza stampa ha risposto così alla domanda: “Abbiamo contatti continui per il difensore, vorremmo continuare insieme. Da oggi in poi avremmo tempo per sistemare le cose”. L’offerta dei giallorossi è sempre la stessa: un biennale a 5 milioni complessivi. Cifre più basse rispetto ai 3.6 che il calciatore percepisce all’anno. La decisione spetta a lui visto che tra poco il traguardo del 50% delle presenze sarà tagliato. Il procuratore vorrebbe un triennale o almeno inserire dei bonus che farebbero lievitare lo stipendio dell’ex Manchester United. Sullo sfondo c’è sempre l’Inter che ha messo nel mirino Chris. I nerazzurri vogliono rinforzare la difesa visto l’addio di Skriniar e la possibile partenza di De Vrij.

Il gm ha elogiato il suo precedente lavoro ‘non perdiamo mai giocatori a parametro zero’, ma ha dimenticato il caso Mkhitaryan. L’armeno si trovava nella stessa situazione di Smalling. Il finale lo conosciamo tutti. ‘No’ alla Roma e trasferimento a Milano. La paura dei tifosi è di vivere la stessa situazione. Mourinho spera di non perdere un altro pilastro della sua squadra. I giallorossi sono terzi in classifica e hanno incassato 10 reti in meno rispetto alla scorsa stagione alla 21a giornata. Lo Special One vuole giocare la Champions con il suo ‘Ministro della Difesa’. In scadenza c’è anche El Shaarawy. Situazioni completamente opposte: “Per Stephan decide il club”. Il Faraone sta facendo molto bene ed è un jolly importante. E’ disposto a tagliarsi lo stipendio e vuole rimanere a Trigoria. Lui aspetta una chiamata, ma al momento non ci sono stati contatti.