Smalling: “Dobbiamo chiudere prima la partita. Abbiamo bisogno di Wijnaldum”

Le parole del difensore centrale inglese dopo la vittoria per 1-0 contro la Cremonese

I nuovi acquisti hanno migliorato la squadra? “Sì, io penso che sono arrivati molti giocatori che ci possono aiutare. Servirà ancora del tempo per migliorare.Potevamo segnare 3-4 in ciascuna delle due partite che sono finite 1-0”.

La dedica è per Wijnaldum? “Sì siamo molto tristi per quello che gli è capitato. Si sentiva ben integrato nel gruppo e speriamo possa rientrare il prima possibile”.

"La cosa più importante era fare 6 punti in due partite. Possiamo migliorare, possiamo chiudere le partite prima. Sono contento".

"L'anno scorso abbiamo buttato troppi punti, specialmente in partite dove dominavamo il possesso palla. Non è facile vincere con un solo gol, ma questo gruppo migliore, imperaremo a comandare meglio le partite".

“Siamo tristi. Ci ho parlato negli ultimi giorni, si sentiva bene e integrato nel gruppo. Possiamo solo sperare in un buon recupero, così che torni presto. Serve alla squadra, come giocatore e come persona”.