Smalling, posticipato l’arrivo a Ciampino: 17.40 nuovo orario previsto

Piccolo ritardo sulla tabella di marcia di Chris Smalling. L’aereo privato che porterà il difensore a Ciampino è previsto per le 17.40, circa un’ora dopo l’orario comunicato ieri dalla Roma. L’inglese e il suo entourage proveranno comunque ad anticipare leggermente i tempi. Il giocatore non dovrà svolgere le visite mediche e già domani dovrebbe essere a Trigoria per il primo allenamento con i compagni. Ad aspettarlo troverà Fonseca, Mkhitaryan e il nuovo acquisto Pedro, che non saranno in nazionale.