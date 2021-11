Smalling out con il Genoa: l’inglese spera nella convocazione con il Torino

Anche oggi ha lavorato a parte e non partirà con i compagni per la Liguria domani

Chris Smalling resterà fuori dal match con il Genoa. L'inglese non ha ancora recuperato dalla lesione al flessore della coscia destra e non sarà convocato per la prima partita post sosta delle nazionali, fa sapere Sky Sport. Anche oggi il difensore ha lavorato a parte. Il ritorno in gruppo è previsto per la prossima settimana. Non dovrebbe essere rischiato contro lo Zorya, giovedì prossimo all'Olimpico, ma potrebbe riaffacciarsi in un match il 28 novembre, in occasione di Roma-Torino. Mourinho per domenica avrà a disposizione dunque tre centrali, ossia Mancini, Ibanez e Kumbulla.