Smalling: “Oggi era importante vincere per il Bodo, i tifosi ci hanno sorretto”

Un gol che vale tre punti preziosissimi quello di oggi di Chris Smalling. La Roma, infatti, riesce a completare la rimonta contro la Salernitana soprattutto grazie al difensore inglese. Ed è proprio lui a parlare nel post partita ai microfoni di Dazn.

SMALLING A DAZN

Partita insidiosa, di voglia l'avete vinta è così? "Dovevamo prendere i tre punti anche se eravamo sotto. Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto con carattere".

Hai fatto qualcosa di specifico per la continuità fisica? "L'anno scorso purtroppo ho avuto un infortunio serio che mi sono portato dietro per tanto tempo. Quest'anno sto lavorando duro per essere a disposizione".

Si può battere il Bodo e andare avanti? "Oggi era importante vincere per il campionato ma anche per avere fiducia in vista della Conference. Dobbiamo giocare con lo stesso carattere del secondo tempo. Con questi tifosi possiamo farcela".

SMALLING A YOUTUBE ROMA

"Sapevamo che eravamo obbligati a prendere i tre punti. All'intervallo sapevamo che dovevamo vincere e che non potevamo perdere punti. Oggi i tifosi ci hanno sorretto e ci serviranno anche giovedì".

"Ogni partita è come una finale. Non possiamo perdere punti in campionato e penso che la vittoria di oggi ci dia fiducia per giovedì. Guardo avanti e penso a tornare in campo giovedì e giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo".

"Come difensori siamo contenti dei clean sheat ma penso che è importante per un club che vuole vincere i trofei prendere meno gol possibili".