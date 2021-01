Smalling: “Non vogliamo faticare dopo la ripresa come lo scorso anno”

Prima uscita del 2021 per la Roma di Fonseca, che ospita all’Olimpico la Samp di Ranieri. A pochi minuti dal calcio di inizio ha parlato Chris Smalling, queste le sue dichiarazioni:

SMALLING A ROMA TV

La Roma ha migliorato la propria condizione e il gioco. Ora arrivano 3 partite in una settimana, un test importante

Dobbiamo restare attaccati e non perdere terreno. Lo scorso anno abbiamo faticato alla ripresa, quest’anno non vogliamo ripetere lo stesso errore. Abbiamo tanti giocatori motivati e vogliamo combattere fino a fine stagione.

Conosci Ranieri, lo hai visto all’opera con il Leicester e la Sampdoria è un avversario difficile

Sì lo ho affrontato in Inghilterra, ha vinto tantissimo ovunque: è un allenatore che prepara molto bene le partite, sfruttando i punti di forza della sua squadra e quelli deboli dell’avversario. Anche noi però abbiamo un allenatore molto preparato tatticamente, equilibrato e saggio, che ci ha preparato al meglio: oggi ci atterremo al nostro piano.

SMALLING A DAZN

Sul giocare nella difesa a tre

Onestamente credo che non faccia differenza la posizione, mi trovo bene a giocare in ogni posizione della difesa, recentemente abbiamo giocato a 3 sulla linea difensiva, mentre prima giocavamo a 4. Ogni tanto capita che il centrocampista si abbassi in mezzo ai due centrali e uno di noi deve slittare sulla destra o sulla sinistra. Insomma, giocare a 3 o a 4 non fa alcuna differenza per me e per i miei compagni.