Smalling non si rassegna e fa il tifo per la Roma: “Buona fortuna per stasera” – FOTO

Chris Smalling non sembra essersi rassegnato all’addio alla Roma. Il centrale inglese ha salutato tutti lunedì sera, è tornato a Manchester in seguito al mancato accordo tra lo United e i giallorossi. Non potrà scendere in campo per aiutare i suoi amici e compagni contro il Siviglia in una sfida fondamentale, forse la più importante della stagione. Su Instagram pochi giorni fa era arrivato il saluto commosso, oggi la carica: “Buona fortuna per stasera”, ha scritto Smalling su un abbraccio di gruppo con lo sfondo ‘Daje Roma’. Chris continuerà a seguire le vicende giallorosse, nella speranza di tornare a sudare per quei colori. Al momento a Trigoria hanno perso un ottimo calciatore, ma hanno sicuramente guadagnato un tifoso.