Smalling, non c’è ancora l’ok per il rinnovo ma vuole restare a Roma: la situazione

Nella giornata odierna c'è stato un incontro a Trigoria tra la Roma e l'agente di Smalling. L'offerta del club giallorosso è di un prolungamento per due anni a cifre più basse rispetto a quelle attuali ma che, con bonus importanti (soprattutto legati alle presenze) potrebbe pareggiare la cifra attualmente percepita dal difensore. Secondo Sky Sport il procuratore del centrale ha chiesto un contratto triennale o un biennale, ma a cifre più alte rispetto a quelle proposte. Pinto per il momento non rilancia. La volontà di Chris Smalling, confermata dall'agente nell'incontro di oggi, sarebbe quella di continuare alla Roma. Non c'è però ancora l'ok all'offerta giallorossa.