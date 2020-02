Smalling: “Non abbiamo fatto bene ma l’importante era passare il turno”

Dopo l’1-1 contro il Gent che ha permesso alla Roma di qualificarsi per gli ottavi di finale di Europa League, ha parlato il difensore inglese Chris Smalling. Ecco le sue parole.

SMALLING A ROMA TV

Sull’Europa League.

L’importante era passare il turno. Nel secondo tempo non abbiamo fatto benissimo, ma volevamo essere al sorteggio.

Sul Gent.

Hanno dimostrato di essere una squadra difficile e hanno dimostrato autostima in casa. E’ il motivo per cui non hanno mai perso in stagione.

Sul sorteggio hai preferenze?

Non ho preferenze. Domani ci riposeremo in vista di Cagliari e conosceremo il nostro avversario.