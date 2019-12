Smalling-Lukaku, pugno duro Roma: vietato l’accesso a Trigoria per il Corriere dello Sport

La Roma e il Milan hanno preso una dura posizione contro Il Corriere dello Sport, proseguendo la lotta contro il razzismo. Il quotidiano sportivo non potrà accedere all’interno dei centri sportivi delle società, in risposta alla prima pagina di questa mattina intitolata “Black Friday” con la quale si era presentato il big match di domani sera tra l’Inter e i giallorossi. La Roma ha comunicato questa decisione tramite il proprio profilo ufficiale Twitter: “In seguito alla prima pagina con il titolo BLACK FRIDAY associata a una foto di Smalling e Lukaku, l’ASRoma e il ACMilan hanno scelto di negare al Corriere dello Sport l’accesso al centro sportivo.”

Nel tweet la società giallorossa ha inserito anche un comunicato ufficiale:

“L’AS Roma e il Milan condannano pubblicamente il titolo di oggi del Corriere dello Sport in prima pagina.

Crediamo che tutti i giocatori, i club, i tifosi e i media debbano essere uniti nella lotta contro il razzismo nel mondo del calcio ed è responsabilità di tutti noi essere estremamente precisi nella scelta delle parole e dei messaggi che trasmettiamo.

In risposta al titolo “Black Friday” pubblicato oggi dal giornale, la Roma e il Milan hanno deciso di negare al Corriere dello Sport l’accesso ai centri di allenamento per il resto dell’anno e hanno stabilito che i rispettivi giocatori non svolgeranno alcuna attività mediatica con il giornale durante questo periodo.

Entrambi i club sono consapevoli che comunque l’articolo di giornale associato al titolo “Black Friday” contenga un messaggio antirazzista ed è questa la ragione per la quale sarà vietato l’accesso al Corriere dello Sport solo fino a gennaio.

Restiamo totalmente impegnati nella lotta contro il razzismo.

AS Roma e AC Milan”