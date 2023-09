Smalling: “Lukaku è forte e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi”

Le parole del centrale inglese: "Vogliamo fare una bella partita per i nostri tifosi. Non sarà facile"

Dopo due partite non proprio da Roma oggi serve una risposta. “Si è una partita molto importante, vogliamo fare una bella partita per i nostri tifosi. Non è facile perché il Milan è forte ma abbiamo fiducia e sappiamo quello che dobbiamo fare