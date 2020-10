Smalling, lieve distorsione al ginocchio sinistro: out con il Benevento

L’esordio bis di Chris Smalling con la maglia della Roma sarà molto probabilmente rimandato. Il difensore inglese ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro nell’allenamento di ieri e oggi sarà costretto a lavorare a parte. A due giorni dal match di campionato con il Benevento il suo impiego diventa molto improbabile.

Contro i campani Fonseca dovrebbe dunque affidarsi di nuovo alla difesa composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla. Anche se Smalling dovesse recuperare in tempo, il tecnico portoghese potrebbe decidere di non rischiarlo. L’assenza di Mancini per squalifica nel match di Europa League contro lo Young Boys (giovedì 22 alle 18.55) suggerisce cautela al tecnico, che spera di avere l’inglese pronto per guidare la difesa nell’esordio europeo.