Smalling, leader col futuro in bilico. Lo spogliatoio chiede la conferma

Il 28 novembre la Roma sta passeggiando sul campo dell’Istanbul Basaksehir e al 71′ Dzeko viene sostituito. Pellegrini, Kolarov e Florenzi non sono più in campo ed Edin non ha dubbi: la fascia di capitano va a Chris Smalling. Che però, piccolo dettaglio, fino a quel momento aveva giocato solo dodici partite con la maglia giallorossa. Abbastanza secondo Dzeko per meritarsi già un riconoscimento così importante come quello della fascia al braccio.

Tutto il gruppo ha riconosciuto immediatamente le doti di leadership e di personalità del difensore inglese, che ieri ha trovato il terzo gol con la Roma. Il suo futuro a cinque giorni dalla presentazione delle liste Uefa è in bilico, ma se fosse per la squadra e per i tifosi Chris dovrebbe restare un altro anno. Nello spogliatoio sperano infatti in una conferma, anche per non dare un altro colpo a quella continuità tecnica che la Roma cerca invano da anni.

Smalling-Roma, il problema della conferma

Il Manchester United continua a chiedere 20 milioni e il gol di ieri di certo non ha aiutato la trattativa. La Roma non vuole spendere così tanto per un classe ’89 che a novembre compirà 31 anni. A maggior ragione se ha già convinto lui e l’entourage a firmare un triennale a tre milioni, che Chris è disposto a far scendere a 2,5 pur di venire incontro alla società. Fonseca, così come i compagni di squadra, non ha dubbi: vuole Smalling anche l’anno prossimo. E bastano i numeri per confermarlo: delle 36 presenze stagionali, 35 volte è partito dall’inizio, 34 di queste ha giocato 90′ senza mai uscire. Col Napoli (per infortunio) e l’ultimo quarto d’ora con l’Inter le uniche due eccezioni.