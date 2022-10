Smalling, l’agente in visita a Trigoria. E pubblica la foto con Mourinho

Smalling è il protagonista della Roma. Sempre tra i migliori in campo e match winner contro la Cremonese e l'Inter. Ieri il suo agente era in visita a Trigoria e ha pubblicato una foto con Mourinho: "The Special One". Il centrale inglese ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il rinnovo è una formalità. Infatti c'è una clausola che permette il prolungamento automatico a 3 milioni netti. Si attiverà dopo un certo numero di presenze (20). Dopo alcuni problemi fisici accusati due stagioni fa adesso Smalling è un punto di riferimento della Roma e Mourinho non vuole privarsi dell'ex United.