Smalling: “La sconfitta è frustrante. Il Bologna ha avuto una sola occasione”

Poi ha aggiunto: "Ora sto bene e spero di fare una lunga serie di partite"

"È una sconfitta che rende tutto ancor più frustrante, i 3 punti di oggi ci servivano, volevamo accorciare le distanze con le squadre che ci precedono. Non ricordo un'occasione chiara per loro, era un momento in cui stavamo dominando il match. Loro non hanno avuto molte occasioni, noi ne abbiamo create molte ma è ancora più frustante perdere il match visto che hanno avuto letteralmente una sola occasione. Con il nuovo modulo concediamo meno e così c'è anche l'aiuto degli attaccanti, con Abraham e Zaniolo che pressano alti. Abbiamo giocato contro una buona squadra che è in un buon momento, ma se vuoi arrivare in alto devi trovare un modo per vincere queste partite, dovevamo trovare un modo per farlo e oggi sfortunatamente non è successo. Ora mi sento bene, è stato un inizio di stagione difficile e spero che ora possa fare una buona serie di partite e aiutare la squadra perché ho saltato molte partite nello scorso anno ed era frustrante vedere i miei compagni lottare in campo e spero di restare in forma e di aiutare la mia squadra il più possibile".