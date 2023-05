Smalling: “La finale è una partita in più. Dobbiamo andare in campo e divertirci”

Chris Smalling ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Uefa nel format "Get in the Game". Il centrale giallorosso si è soffermato in primo luogo sul suo modo di preparare le partite: "Subito dopo la fine della partita, vediamo subito visto dei video delle squadre. Abbiamo pacchetti individuali che possiamo vedere. Per me ad esempio ci sono video sui diversi attaccanti, sulla prima scelta, sulla seconda e sugli esterni. Ovviamente anche su chi dovrò marcare e in che zone di campo. Faccio molto per cercare, si spera, di misurarmi in determinate situazioni di gioco". Queste le prime parole di Smalling che poi prosegue parlando delle proprie responsabilità in campo: "Ovviamente con il passare dell'età, le responsabilità e il tuo ruolo in campo cambiano nel senso che gli altri hanno gli occhi su di te e in termini della mia preparazione, tendo a concentrarmi molto su me stesso. In questo modo, se faccio un buon lavoro in campo, do il buon esempio, nel miglior modo possibile". Poi sull'ultimo atto a Budapest ha aggiunto: "Ovviamente la finale è un'occasione molto più grande rispetto alle partite che hai giocato nel resto della carriera ma credo che la preparazione sarà simile. Devi andare in queste partite e divertirti. Hai lavorato tutto l'anno per andare in finale e, ad essere onesti, è solo una partita in più. Me la godrò al massimo e se ti diverti, arrivano anche le migliori prestazioni. Penso sia il con il quale dobbiamo affrontarla". L'ex Manchester United ha poi concluso parlando di ciò che più lo emoziona in campo: "Quello che mi emoziona di più è l'atmosfera. Vedere i tifosi quando stiamo andando allo stadio, vedere tutti loro andare lì e poi esultare insieme a fine partita. Credo sia questo quello che mi emoziona. Ogni partita è speciale ma credo che una finale di coppa è l'unica che ricordi, bene o male a seconda del risultato, ma sono le partite che ricorderemo per tanti anni. Credo che sarà un gran bel momento ma in ogni caso sarò un ricordo che durerà per sempre. Dobbiamo essere sicuri di dare tutto in campo".