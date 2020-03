Smalling, il ct Southgate chiede scusa: “Ho sbagliato, le porte dell’Europeo sono aperte”

Chris Smalling sta facendo ricredere tutti, soprattutto in Inghilterra. La Roma ha scoperto un grande professionista, Fonseca ha trovato l’uomo in grado di governare la difesa. E magari a cambiare opinione sono stati anche i tifosi del Manchester United, che in estate lo avevano salutato senza grossi patemi. Soprattutto a ritrattare alcune dichiarazioni è stato Gareth Southgate, il ct dell’Inghilterra alle prese con le scelte per il prossimo Europeo, obiettivo dichiarato più volte dallo stesso Smalling. “Non mi serve un giocatore come lui, voglio uno che imposti l’azione da dietro”, aveva tuonato qualche tempo fa.

Le prestazioni e la continuità dimostrate dal centrale classe ’89 lo hanno fatto definitivamente ricredere: “Non ho mai escluso nessuno, sarebbe sbagliato. Mi dispiace di come il messaggio sia passato, perché il mio elogio ad alcuni giocatori si è trasformato in una critica a Chris – riporta la ‘BBC’ -. È stato un mio errore e non è stato carino nei suoi confronti. Sta facendo bene in Italia, gioca in un grande club, stiamo osservando tutti perché dobbiamo essere certi di prendere la decisione giusta. Gli ho parlato quando l’ho tenuto fuori dai convocati e gli ho spiegato quello che ho spiegato a tutti gli altri”. Dunque porte aperte anche a Smalling in vista dell’Europeo, Southgate ha confermato di tenerlo in considerazione. Il sogno di tornare in nazionale è ancora vivo e con queste prestazioni nulla è impossibile.