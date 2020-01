Smalling, i numeri lo incoronano: con van Dijk è il miglior centrale d’Europa – FOTO

Se Henry rinuncia alla corona, Chris se la prende di prepotenza. E a suon di prestazioni. Il portale statistico whoscored ha infatti scelto i migliori 11 giocatori in stagione dei top cinque campionati europei e come centrali di difesa i ‘convocati’ sono stati Smalling e van Dijk, entrambi con 7.4 come valutazione totale. Il rating finale è il risultato di una serie dei indicatori statistici presi in considerazione dal portale, che ha analizzato il rendimento dei giocatori nella fetta di stagione sin qui giocata.

GLI ALTRI – A comporre l’ultra offensivo 4-4-2 ci sono CR7 e Messi come esterni di centrocampo, con la Pulce che ottiene anche la valutazione generale più alta (8.6), mentre l’attacco è formato dalla coppia dalla Bundesliga Werner-Lewandowski. Smalling, oltre a essere l’unico giallorosso e l’unico inglese in formazione, è anche l’unico giocatore della Serie A insieme a Ronaldo ad essere stato selezionato. Un’ulteriore testimonianza delle grandissime prestazioni che sta fornendo agli ordini di Fonseca.