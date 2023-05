Smalling: “Grande delusione, eravamo determinati. Mourinho è fiero di noi”

Sulla partita. “E’ una grande delusione. Quando si arriva ai rigori è dura perdere. Eravamo determinati a vincere e abbiamo lasciato tutto in campo. Ai rigori è una lotteria. Chi lo ha calciato sono stati forti”.

Sulla delusione a fine partita. “Avete visto la tristezza e la delusione di tutti perché abbiamo lottato molto per arrivare in finale. Vedere gli altri festeggiare ci rimarrà dentro per tanto tempo. Dobbiamo cercare di avere un’altra opportunità già dalla prossima stagione”