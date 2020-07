Smalling festeggia in attesa del futuro: “Grande vittoria. E che bella la nuova maglia…”

Chris Smalling porta a casa un’altra partita di livello che ha contribuito alla vittoria della Roma contro la Fiorentina. L’inglese, ancora in attesa di notizie sul futuro dalla trattativa tra giallorossi e Manchester, ha festeggiato sui social i tre punti: “Un’altra grande vittoria, continuiamo così”. Poi un pensiero alla nuova maglia: “La amo”. La speranza sua, dei tifosi e della società è che possa indossarla sia ad agosto in Europa League, che nella prossima stagione. Per il momento, l’accordo per l’acquisto definitivo manca ancora. La sensazione è che la settimana che sta per cominciare sarà decisiva.