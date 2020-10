Smalling domani alle 16.40 a Ciampino: non dovrà sottoporsi alle visite mediche

Chris Smalling fa le valigie e prepara il ritorno a Roma. Il difensore inglese ha spinto a lungo con il Manchester United per vestire nuovamente la maglia giallorossa e alla fine, con un po’ di timore nel finale, è stato accontentato. La data e l’orario sono fissati: Smalling arriverà nella capitale domani alle 16.40, all’aeroporto di Ciampino, proprio come la prima volta più di un anno fa. Il centrale classe ’98 non dovrà sottoporsi alle visite mediche: restano valide, infatti, quelle a cui i calciatori si sono sottoposti alla ripresa del campionato di giugno.