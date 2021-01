Smalling: “Siamo una famiglia. Le voci non devono disturbarci”

Pochi minuti all’inizio di Roma-Spezia. Intervistato da Sky Sport, Chris Smalling ha presentato così la sfida:

CHRIS SMALLING A SKY SPORT

Il futuro di Fonseca dipende da questa partita: come vi trovate con lui?

Siamo una famiglia, è il motivo per cui sono voluto tornare qui. Avevo avuto ottime sensazioni da tutto l’ambiente, dalla squadra allo staff e al mister. Le ultime due partite non sono andate bene, oggi abbiamo l’occasione di riscattarci.

Cosa sta succedendo tra Dzeko e Fonseca?

Ci sono state tante voci, tanti spifferi, questo è normale. Roma è una città molto passionale, viscerale. Queste voci non devono disturbarci e servono a compattare il gruppo. Pensiamo al lavoro sul campo e a conquistare i tre punti oggi.