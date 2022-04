Smalling: “Dobbiamo continuare con questa mentalità fino alla fine”

Le parole dell'inglese: "Stiamo lottando per il quarto posto e se giochiamo bene possiamo mettere pressione alle altre senza contare che potremmo vincere un trofeo. Abbiamo molto da giocarci in queste ultime gare"

"Siamo rimasti sempre in partita e penso che abbiamo creato anche più di loro. Dopo il rigore non ci siamo lamentati e abbiamo continuato a giocare. Anche nel secondo tempo abbiamo spinto e spinto ancora. Dopo il pareggio abbiamo avuto altre occasioni quindi siamo rimasti uniti come squadra per lottare. Come dice il mister abbiamo dimostrato la mentalità giusta. Gli uomini che escono dalla panchina, specialmente nelle ultime quattro o cinque partite, stanno facendo la differenza dimostrando la forza della nostra squadra. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento fino alla fine della stagione poi nella prossima stagione saremo ancora più solidi. Abbiamo subito un altro big match sabato prima delle semifinali che sono di primaria importanza. Stiamo lottando per il quarto posto e se giochiamo bene possiamo mettere pressione alle altre senza contare che potremmo vincere un trofeo. Abbiamo molto da giocarci in queste ultime gare".