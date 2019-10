Smalling: “Deluso e incredulo per una decisione che ci ha danneggiati”

Il finale di match tra Roma e Gladbach è tra le polemiche. Collum concede un rigore inesistente ai tedeschi a 30 secondi dalla fine per un tocco con il braccio di Smalling che in realtà colpisce il pallone con il volto. Il difensore inglese affida ai social la sua reazione nel post partita: “Incredulo per questa decisione ci ha danneggiati. Meritavamo i tre punti, sono molto deluso perché dovevamo portarli a casa”. Chiude con un ringraziamento al pubblico di oggi dell’Olimpico: “Ho apprezzato il supporto dei tifosi“.