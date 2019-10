Smalling cuore d’oro: donazione alla raccolta fondi di un tifoso inglese per la ricerca contro il cancro

Chris Smalling mette in mostra il suo grande cuore d’oro. Oggi pomeriggio, dopo aver svolto il consueto allenamento quotidiano a Trigoria, il difensore della Roma ha donato mille sterline a Andrew Martin, un tifoso inglese che nelle ultime ore ha lanciato una raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. “A novembre seguirò una dieta vegana per l’organizzazione benefica ‘Cancer Research UK’ – ha scritto Andy su Twitter in tarda mattinata – Questo è un tema che mi sta a cuore, mia mamma sta lottando contro questa bruttissima malattia. Sta andando benissimo e non possiamo ringraziare abbastanza le persone che la stanno aiutando“. In poco più di due ore è subito arrivata la risposta di Smalling: “Andy, ho appena fatto una piccola donazione alla tua pagina, so bene cosa significa avere un genitore che soffre per questa malattia. Complimenti per aver deciso di provare a fare la differenza, e buona fortuna! Spero che tua madre si riprenda presto“.